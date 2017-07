Cagliari, cinema all'aperto all'ex Manifattura Tabacchi

Proiezioni d'estate, il Cinema Odissea chiude per la pausa estiva e si trasferisce in una location d'eccezione: la Manifattura Tabacchi.







CAGLIARI - Si chiama Nottetempo17 la rassegna del cinema Odissea che si terrà in un luogo ricco di suggestioni: l’edificio della Manifattura in viale Regina Margherita che ha rivestito un ruolo importante nella storia di Cagliari.

In cartellone, fa sapere l'organizzazione, grandi film d'autore e una programmazione attenta il più possibile alla qualità delle opere: film apparsi durante la stagione appena trascorsa e magari non valorizzati in pieno, assieme a opere ingiustamente trascurate dalle logiche commerciali delle grandi case di distribuzione, ma anche film d'annata, meritevoli di essere riproposti per la loro particolare importanza.

Si parte oggi venerdì 7 luglio alle 21.30 con "Cancelli di fumo, storie dalla Manifattura Tabacchi di Cagliari" di Francesco Bussalai. Oggi ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili.