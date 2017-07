Cultura, al festival Leggendo Metropolitano la Medaglia del Presidente della Repubblica

CAGLIARI - Il festival internazionale di letteratura Leggendo Metropolitano, la nona edizione si è tenuta a Cagliari dal 7 all'11 giugno scorsi, ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana, la prima conferita del Presidente Mattarella e la terza dopo quelle concesse alla manifestazione dal presidente Napolitano nel 2014 e nel 2015. La medaglia rappresenta un attestato di stima e di attenzione che premia chi progetta e organizza con qualità e dedizione l'iniziativa, ma anche tutti coloro che supportano l'evento, dalle pubbliche amministrazioni agli stakeholders.

"La Medaglia del Presidente della Repubblica rappresenta un riconoscimento vero, importante ancor più perché giunto dopo due anni dall'ultima Medaglia ricevuta, e arriva a coronamento dello sforzo compiuto da tutti per mantenere a livelli altissimi, sia qualitativamente che quantitativamente, questo format che porta la città di Cagliari e la Sardegna intera a competere con le altre realtà nazionali", spiega il direttore artistico Saverio Gaeta. "Sono contento anche perché è la Medaglia un premio per tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte per raggiungere gli obiettivi prefissati. Un ringraziamento, quindi, a tutti: lo staff e i volontari – i nostri Leggendari –, i fornitori e gli amministratori. Questo riconoscimento è per tutti voi".