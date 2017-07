Sei giorni tra cinema e attori a La Maddalena. Ospiti d'onore: Michele Riondino e Jasmine Trinca

LA MADDALENA (OT) - Autori e interpreti del cinema italiano ed internazionale sono attesi sull'isola di La Maddalena per la quattordicesima edizione de La Valigia dell'Attore in programma dal 25 al 30 luglio prossimi, il festival cinematografico dedicato al lavoro d'attore e intitolato a Gian Maria Volonté. Anche questa volta un calendario variegato: sei giorni di proiezioni, incontri di approfondimento, musica, performance artistiche e mostre, presentati come di consueto dai critici cinematografici Boris Sollazzo, Enrico Magrelli e dal Professor Fabrizio Deriu.

Il primo appuntamento martedì 25 luglio alle 20:30 in piazza Umberto I° dove l'associazione bandistica filarmonica Giuseppe Garibaldi inaugura l'evento in marcia verso la vicina arena cinematografica La Conchiglia, eseguendo il concerto "Morricone and more": le più celebri colonne sonore per il cinema. È l'unica serata a pagamento e parte dell'incasso viene devoluto all'organizzazione umanitaria Emergency - Gruppo di La Maddalena che a fine concerto, alle 21:30, presenta la proiezione dei cortometraggi "Ciao, mi chiamo Jefferson Roma" e "Storia di una pallottola", scritto da Cecilia Strada e narrato da Valerio Mastandrea. Seconda parte della serata con Jasmine Trinca, reduce dal premio come Migliore attrice all'ultimo Festival di Cannes nella sezione Un certain regard e ai Nastri d'argento, presenta il film di Sergio Castellitto "Fortunata", dove l'attrice (Premio Volonté 2015), recita accanto a Stefano Accorsi (Premio Volonté 2016).

Dal 26 luglio la manifestazione si sposta nella location della Fortezza I Colmi dove ogni sera dalle diciotto si avvia il programma di ogni giornata. Il primo incontro è con la celebre street artist Tina Loiodice, autrice della mostra live painting "Volti del cinema". L'artista è impegnata nei quattro giorni successivi alla realizzazione di due opere visibili dal vivo. Alle 21:30 salgono sul palco gli allievi del ValigiaLab 2017 condotto quest'anno da Michele Riondino dal 18 al 24 luglio; un laboratorio residenziale di alta formazione sulle tecniche d'attore rivolto a sedici giovani provenienti dalle principali scuole nazionali di recitazione e dai corsi di cinema e di teatro delle Università. Da questa edizione partecipano come uditori anche due giovanissimi maddalenini. Ideato da Ferruccio Marotti, è stato realizzato dall'associazione Quasar fino al 2014 in collaborazione con il Centro Teatro Ateneo de La Sapienza Università di Roma e dal 2013 con la Scuola d'Arte Cinematografica Volonté. Negli anni si sono avvicendati Toni Servillo, Paolo Rossi, Pierfrancesco Favino, Sonia Bergamasco, Elio Germano e Fabrizio Gifuni. Oggi la realizzazione del Valigialab è possibile grazie alla borsa di studio Scuola Volonté, alla borsa di studio "Nuovoimaie" e alla borsa di studio "Artisti 7607". Dopo la presentazione di una clip della Scuola d'Arte cinematografica Volonté, il circuito di festival Le isole del cinema, consegna a Michele Riondino il Premio Gian Maria Volonté 2017 all'eccellenza artistica. Riondino è il protagonista del film che segue "La ragazza del mondo" del regista Marco Danieli premiato come miglior regista esordiente ai David di Donatello e ai Globi d'oro 2017.

Giovedì 27 alle diciotto incontro con l'attore e regista Pierluigi Giorgio che presenta il film documentario "Moulin, il poeta del pastello", da lui stesso interpretato e diretto: l'incredibile storia dell'artista francese Charles Lucien Moulin, singolare figura del realismo pittorico del '900. Alle 21:30, dopo la presentazione di una clip del "Nuovoimaie", sale sul palco il primo ospite internazionale, l'attore iraniano Babak Karimi. Karimi è uno degli interpreti del film in programma "Il cliente", opera di Asghar Farhadi che nel 2017 ha ottenuto l'Oscar come miglior film straniero. È l'attore, che ha al suo attivo anche la conquista di un Orso d'Argento al Festival di Berlino, ad aprire la serata di venerdì 25 luglio alle diciotto per raccontare i retroscena del premiato lungometraggio e le sue trascorse esperienze lavorative in Italia e all'estero. Alle 21:30, dopo la proiezione di una clip di presentazione della borsa di studio "Artisti 7607", l'attrice Antonia Truppo, premiata come migliore attrice non protagonista negli ultimi due anni ai David di Donatello per la sue interpretazioni in Jeeg Robot e in Indivisibili, introduce la proiezione di "Indivisibili", film di Edoardo De Angelis che ai David 2017 ha portato a casa ben sei statuette.

Antonia Truppo incontra di nuovo il pubblico alle 18 di sabato 29, prima dello spettacolo: la serata ha in scaletta il reading di Luigi Lo Cascio, "Sul cuor della terra", omaggio alla poetica dei più grandi autori siciliani. Cultura ed espressività mediterranea anche nelle note del concerto che segue, "Mitofonie" della cantante e musicista Sighanda, accompagnata da Carlo Doneddu, Marco Boi e Carmelo Graceffa. Domenica 30 luglio, ultima giornata de La Valigia dell'Attore dedicata al secondo ospite internazionale: Lou Castel, accompagnato da Fabienne Duszynski, insegnante di cinema presso l'Università parigina di Lille 3. L'attore parla della sua lunga carriera, un racconto affidato anche al documentario di cui è protagonista "A pugni chiusi" del regista Pierpaolo De Sanctis. Alle 21:30, per la sezione "L'immagine e la memoria", un omaggio a Gian Maria Volonté e all'aiuto regista recentemente scomparsa Mimmola Girosi alla quale è dedicato il cortometraggio "Ciao mimmola", con immagini gentilmente concesse dal Fondo Mario Canale e realizzato per l'occasione dall'istituto Luce, con ricerche iconografiche di Rosellina D'Errico. Lou Castel chiude la manifestazione con la presentazione della proiezione di "Quien sabe?", film diretto da Damiano Damiani con Gian Maria Volonté, Lou Castel e Klaus Kinski. La Valigia dell'Attore, organizzata dall'associazione culturale Quasar e diretta da Giovanna Gravina Volonté e da Fabio Canu è parte integrante del circuito Le isole del cinema ed è resa possibile anche grazie ai contributi del MIbact, dell'assessorato al Turismo e di quello alla Cultura della Regione, della Fondazione di Sardegna e del Comune di La Maddalena.