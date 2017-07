Leggere immersi nella pace dell'Orto botanico. A Cagliari le 'librerie verdi'

Il nuovo servizio – le "Librerie verdi" - è stato inaugurato questa mattina nel polmone verde dell'Ateneo dal Rettore Maria Del Zompo e dal direttore di HBK – Hortus Botanicus Karalitanus, Gianluigi Bacchetta.

Volumi di vario genere, argomento e spessore direttamente a portata di mano sotto la tensostruttura dell'ingresso, nella splendida cornice della cava romana, accanto alla vasca centrale e all'ombra del cipresso calvo. Chiunque visiterà l'Orto potrà leggerli allungando così la permanenza, ma anche portarli con sé a casa, scambiarli o portarne di nuovi. Per ora le librerie verdi sono quattro, ma il loro numero può crescere ancora.

"I libri vanno letti e vissuti - ha detto il rettore dell'Università, Maria Del Zompo -. La lettura è fondamentale per lo sviluppo della persona: questa è un'altra delle iniziative che confermano la missione del nostro Ateneo al servizio del territorio". Ci sono due libri firmati dai giornalisti Enzo Biagi e Vittorio Zucconi tra i primi volumi donati dal rettore per l'iniziativa: "E' stata dura separarmene – ha detto – ma ho capito che si tratta di una buona causa".

"Procediamo nella direzione dell'Orto vivo e condiviso – ha aggiunto il direttore di HBK-Hortus Botanicus Karalitanus, Gianluigi Bacchetta – Un grazie particolare va ai dipendenti della struttura per il lavoro che quotidianamente svolgono e anche per questa idea che è nata qui, dalle nostre conversazioni".

Il nuovo servizio è stato infatti realizzato dal personale dell'Orto botanico (che ha costruito gli scaffali) e organizzato in collaborazione e grazie al supporto della Direzione per i Servizi bibliotecari dell'Ateneo cagliaritano. L'Orto Botanico dell'Università degli Studi di Cagliari è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18 con orario continuato, compresi i giorni festivi (ad eccezione del lunedì, giorno in cui vengono effettuate le manutenzioni, tranne i giorni in cui sbarcano a Cagliari le crociere, in cui resta aperto per consentire le visite ai turisti).

Per gli studenti universitari l'accesso è completamente gratuito, e per tutti i visitatori sono previste abbonamenti e speciali forme di incentivazione, come quella per i residenti cagliaritani (che pagano metà del biglietto, grazie alla convenzione firmata con il Comune).