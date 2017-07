Pioggia di riconoscimenti per la Stoffa dei Sogni

Continua il successo di pubblico e critica per il film 'La stoffa dei sogni': dopo gli importanti riconoscimenti ottenuti con i David di Donatello (miglior sceneggiatura non originale), con i Globi d'Oro della Stampa Estera (miglior film italiano dell'anno), al BIFEST di Bari (migliore scenografia) e al World Fest di Houston, il film continua a fare incetta di premi anche nei festival dell'estate.

Nei giorni scorsi il regista sardo è stato premiato dal premio Oscar Paul Haggis nel corso del XV Ischia Global Film & Music Fest: "Premiamo gli autori di opere di qualità che si sono imposte all'attenzione internazionale per la loro originalità – ha motivato Marina Cicogna per l'Accademia Arte Ischia – Cabiddu ha confezionato un piccolo gioiello".

Riconoscimento a cui è seguito il premio del pubblico come miglior film al Festival cinematografico nazionale diretto da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, il SabaudiaFilm.ComMedia. Alla serata di premiazione hanno presenziato, tra gli altri, il regista e presidente di Giuria Paolo Genovese, le giornaliste Gloria Satta e Laura Delli Colli, gli attori e registi Ficarra e Picone e l'attore Sergio Rubini, che ha ricevuto il Premio come Miglior attore.

"Sento affetto e curiosità da parte del pubblico – ha commentato Cabiddu - la gente riconosce un lavoro fatto con l'artigianalità italiana, sull'idea di teatro di De Filippo. E come tale è godibile anche a livello popolare". "E' un film che parla di gente semplice, di giochi delle apparenze, di sopravvivenza e di un luogo di frontiera come l'Asinara- dice Cabiddu - e risulta così godibile per tutti".

Dopo l'intenso tour internazionale degli utlimi maesi (The Chicago European Film Festival, Festival del Cinema Italiano Contemporaneo – Yale University, FILM FEST DC a Washington, Italian Film Festival di Detroit, "Panorama Europa" a New York - coordinamento della Rappresentanza dell'Unione Europea all'ONU, 12° Los Angeles Italia – The Italian Film Fest, Made in Italy Germania, Austria e Svizzera, Sardisches Film Festival Berlin, Festival Cinema Italia UK a Londra, Festa do Cinema Italiano a Lisbona 2017 e all'ICFF Italian Contemporary Film Festival a Toronto) le prossime tappe de La Stoffa dei sogni saranno in Nuova Zelanda con il Panorama Cinema Italiano Festival (Christchrch, Wellington, Dunedin, Napier, Auckland – Hamilton, Tauranga), e in Lituania, a Vilnius, con il Cinemando Festival 2017.