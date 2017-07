A Cagliari le foto dei grandi reporter della Magnum

La Magnum Photos, la più nota agenzia fotografica al mondo, presenta, per la prima volta in un'unica esposizione, gli scatti realizzati in Sardegna dai suoi reporter più famosi: Henri Cartier-Bresson e David Seymour – fondatori della Magnum - Bruno Barbey, Werner Bischof, Leonard Freed, Ferdinando Scianna, maestri indiscussi del panorama fotografico internazionale.

Settanta immagini realizzate tra il secondo Dopoguerra e gli anni Sessanta del Novecento delle quali alcune, diventate vere e proprie icone, hanno percorso il mondo nelle pagine delle riviste specialistiche e nelle esposizioni internazionali.

La mostra, curata dai Musei Civici di Cagliari e la casa editrice Ilisso di Nuoro, con allestimenti di Antonello Cuccu e Paola Mura, si inserisce all'interno delle iniziative legate al festival CagliariPaesaggio, alla sua prima edizione sul tema "La natura costruita". Il festival e la mostra della Magnum si incontrano nel dialogo fra paesaggio, cultura, arte e storia evidenziando la relazione dinamica tra l'uomo e il territorio.

Una relazione, quella tra l'uomo e il paesaggio, ben rappresentata nelle immagini in esposizione a Palazzo di Città che prima hanno "ascoltato" il momento cristallizzandolo nella pellicola, per poi raccontarlo tracciando un importante percorso che non vuole diventare destinazione, ma ricerca di quell'idea di identità fondamentale per creare il legame tra i luoghi e chi li vive.