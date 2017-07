"Leggendo l'Ambiente": sabato 22 passeggiata alla scoperta delle carceri di Cagliari

La passeggiata, proposta da Leggendo Metropolitano in collaborazione con Legambiente Sardegna per il festival CagliariPaesaggio, sarà preceduta da un laboratorio didattico storico-architettonico sul carcere di Buoncammino.







Con la passeggiata dal tema "Leggendo al di là del muro. Buoncammino, alla scoperta dell'ex carcere di Cagliari" prosegue sabato 22 luglio "Leggendo l'Ambiente", il ciclo di passeggiate urbane organizzate dal festival Leggendo Metropolitano in collaborazione con Legambiente Sardegna e inserite all'interno del festival CagliariPaesaggio. Appuntamento alle 19.30 in piazza Arsenale con Susanna Piga che dalla Torre di San Pancrazio (principale carcere cittadino dalla seconda metà del 1500 alla fine del 1800), condurrà i visitatori fino all'ex carcere di Buoncammino, con un reading che darà voce ai rappresentanti istituzionali che sin dal 1849 animarono i dibattiti parlamentari. La passeggiata è gratuita, è preferibile comunicare la propria presenza alla mail ambiente@leggendometropolitano.it

La passeggiata sarà preceduta nella mattinata sempre di sabato 22 da un laboratorio didattico e percorso storico-architettonico e istituzionale sulla città di Cagliari attraverso le vicende che portarono alla costruzione dell'ex carcere di Buoncammino. A tenerlo sarà sempre Susanna Piga che dalle 10.30 alle 12.30, presso la sala del Complesso Ex Carceri San Pancrazio (in piazza Arsenale) racconterà con immagini e documenti d'archivio la storia dell'ex carcere di Buoncammino dal suo primo impianto alla dismissione nel novembre del 2014. Per partecipare al laboratorio (che costa 15 euro, pagamento in loco) è necessario iscriversi entro il 21 luglio alla mail spiga98@gmail.com. A tutti i partecipanti verrà dato in omaggio il volume di Susanna Piga "Al di là del muro" (Carlo Delfino Editore).

L'ultimo appuntamento con "Leggendo l'Ambiente" sarà giovedì 27 luglio a partire dalle 21.30 in piazza Palazzo. Da qui Valentina Basciu e Carla Varese condurranno la visita dal tema "Da Castello al porto: sulle orme dell'Imperatore", una passeggiata urbana notturna che rievocherà la visita dell'imperatore spagnolo Carlo V a Cagliari nel 1535, il racconto della sua sosta in città, sulle orme di quelli che furono i suoi spostamenti all'interno del centro abitato.