Elba book festival, casa editrice cagliaritana al festival dell'editoria indipendente

CAGLIARI - I libri di Palabanda in vetrina all'Isola d'Elba per la terza edizione dell'Elba book festival, la manifestazione libraria dedicata all'editoria indipendente nazionale. Tre giornate, dal 18 al 21 luglio, tra stand e esposizioni di saggi e opere letterarie, ma anche appuntamenti sul tema della scrittura e sull'importanza e la difesa del libro cartaceo, come la tavola rotonda "Scusate se il futuro è di carta". E ancora concerti e un premio dedicato alla traduzione dei testi stranieri. Per la casa editrice di Cagliari, l'unica sarda presente al festival con un bookshop dedicato, un'importante opportunità per farsi conoscere nel mondo dell'editoria oltremare.

A rappresentare Palabanda nella terza edizione della kermesse letteraria a Rio nell'Elba, Massimo Granchi, autore di "Occhi di sale", uno dei romanzi editi dalla casa editrice che ha riscosso molto successo anche fuori dalla Sardegna. Lo scrittore era presente con una duplice veste: in qualità di presidente dell'associazione culturale Gruppo scrittori senesi e come direttore artistico del premio letterario "Città di Siena", di cui il festival Elba book è partner ufficiale. L'autore cagliaritano, che sarà anche giurato nella terza edizione del Santucce Storm Festival, tornerà in Sardegna per un nuovo tour di presentazione del suo libro in autunno. "E' stato un onore partecipare al festival – sottolinea Granchi – e rappresentare la casa editrice in un evento dedicato all'editoria indipendente". In vetrina, oltre al romanzo di Granchi, anche "La città dell'amore, alla scoperta di Cagliari con Grazia Deledda", una guida narrativa sul capoluogo sardo visto con gli occhi della scrittrice nuorese premio Nobel per la letteratura, "La straordinaria storia di Francesca Sanna Sulis" di Ada Lai. E il saggio sportivo "360 gradi nell'Angolo" di Andrea Argiolas, canoista e candidato alla presidenza della Federazione italiana canoa kayak. "Torneremo anche l'anno prossimo – annuncia soddisfatta l'editrice di Palabanda Gabriella Ranno – Per presentare il nostro ricco catalogo di libri, ma sarà anche l'occasione per cercare manoscritti e autori nel panorama nazionale e intraprendere nuovi progetti editoriali".