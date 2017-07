Seui in Musica, successo di pubblico per il weekend all'insegna del jazz - FOTO

Successo nell'ultimo fine settimana per "Seui in musica". Sul palco si sono alternati Fabio Furìa, Gavino Murgia, Paolo Carrus e molti altri. Apprezzate anche le performance dei giovani ex studenti del Conservatorio







Successo di pubblico lo scorso fine settimana a Seui per la quarta edizione del festival "Seui in musica". La rassegna jazz organizzata dall'associazione culturale Kromatica, in collaborazione con il Conservatorio di Cagliari, per tre giorni ha visto alternarsi sul palco allestito in piazza San Giovanni musicisti di razza che dal pomeriggio a notte fonda hanno animato la vita dell'importante centro barbaricino.

Dal bandoneonista Fabio Furìa che, in duo con il pianista Walter Agus, venerdì ha contaminato il jazz con venature di tango, al sassofonista nuorese Gavino Murgia che sabato ha infiammato il pubblico nel concerto tenuto insieme al grande fisarmonicista Luciano Biondini. Sino all'Alessandro Diliberto Trio, protagonista di un'indimenticabile jam session in cui l'eclettico pianista cagliaritano si è esibito insieme a fuoriclasse del calibro del contrabbassista algherese Nicola Muresu e del batterista torinese Enzo Zirilli. Senza dimenticare gli Ozone Park, con il loro sound progressive e l'ensemble Manuela Mameli 4et che domenica ha visto sotto i riflettori oltre alla Mameli anche Paolo Carrus, Matteo Marongiu e Alessandro Garau.

Sono state applauditissime anche le performance degli ensemble composti da giovani, che si sono distinti per l'originalità delle loro proposte e per l'elevato livello tecnico e artistico dimostrato (la maggior parte di loro sono già diplomati al Conservatorio). Tra questi si sono imposti in particolare il Sofia Trio e i Just for the curious.

Particolarmente emozionante è stata inoltre "Il mio nome è Django", la pièce teatrale ispirata alla vita del chitarrista Django Reinhardt, a cui è stata affidata la chiusura dell'edizione 2017 del festival. Un'opera curata da Paolo Putzu e Roberta Bochetta, accompagnata dalle musiche dei Mambo Django e dalla coreografia della ballerina Donatella Martina Cabras. Apprezzata è stata anche l'offerta pensata per i più piccoli: lezioni di propedeutica musicale tenuti dagli stessi musicisti protagonisti del festival.

Una scommessa vinta per il territorio, grazie alle migliaia di visitatori che si sono riversate nel paese per l'occasione, facendo registrare il tutto esaurito nei bed and breakfast di Seui e in quelli dei paesi vicini.