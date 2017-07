Passeggiata alla scoperta della Cagliari del Cinquecento

“Leggendo l’Ambiente”: oggi giovedì 27 luglio l’ultimo appuntamento alla scoperta della Cagliari del Cinquecento. La passeggiata, proposta da Leggendo Metropolitano in collaborazione con Legambiente Sardegna per il festival CagliariPaesaggio, partirà dalle 21.30 da piazza Palazzo e avrà come tema “Da Castello al porto: sulle orme dell’Imperatore”.