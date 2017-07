A Cagliari i 'salotti piccanti': si parla di orgasmo

L'arte per raccontare il sesso, per esprimere la passione in tutta la sua consistenza e vitalità: questo è l'obiettivo dei quattro salotti piccanti che hanno viaggiato per il nord Italia, a partire da questa primavera. Sono stati quattro sabati rosso peperoncino a parlar di sessualità ed erotismo, organizzati dall'Associazione culturale Il Grimorio delle Arti. "Io vengo... tu vieni?" è la domanda provocatoria e stuzzicante con cui le curatrici hanno intitolato la kermesse che ha già fatto il giro dello Stivale. Le scrittrici Michela Pisu, che ha appena pubblicato il suo ultimo libro Fallo... E Basta edito da CSA Editrice, e Valentina Neri, hanno messo a confronto psicologi, sessuologi, ispettori della Polizia di Stato, poliamorose, gigolò, bondager, poeti ed estrosi di ogni sorta.

D'ispirazione per loro due è stato l'approccio di Camilla Raznovich, che ha condotto format rivoluzionari come Relazioni pericolose, in grado di affrontare con leggerezza qualsiasi sfaccettatura della questione, senza prendersi troppo sul serio o cadere in preda ad attacchi di pudore. Le mete designate pr questa seconda edizione sono state Torino, Piacenza, Milano e Cagliari, la città che ha ospitato le prime due edizioni e dove le due scrittrici fanno finalmente ritorno per confrontarsi e mettersi alla prova sul campo di battaglia più difficile: la loro città d'origine.

La piccante e scanzonata rassegna chiude con un tema bollente: l'orgasmo, sabato 28 luglio alle 21, presso la terrazza del Teatro Massimo a Cagliari, dove interverranno, sotto la guida della scrittrice Michela Pisu: Ayzad, scrittore ed esperto di BDSM che permetterà al pubblico di addentrarsi in questa pratica ormai sdoganata in Italia; Cinzia Spiga, scrittrice e psicologa esperta nelle relazioni di coppia, la classica "ragazza della porta accanto", ci assicurano; Valentina Neri, scrittrice e ospite fisso della rassegna; Enzo Latronico, sceneggiatore e giornalista piacentino; Paolo Agrati poeta slammer e artista eclettico e Cristina Baltieri, avvocato, che ci parlerà dell'erotismo nel diritto civile.

La serata chiuderà con le letture poetiche di Alessandra Fanti e Piera Masia.

"Quest'anno per la prima volta ho portato i salotti fuori dalla mia amata Sardegna – commenta Pisu – e devo dire che la partecipazione del pubblico è stata sopra le mie aspettative. Il sesso è un tema ancora difficile da affrontare in Italia, ma sono contenta di averlo affrontato con Valentina Neri e gli altri ospiti che sono intervenuti rendendo questa edizione davvero unica. - E conclude – Il prossimo anno, per par condicio, i salotti si terranno più a sud, e sono sicura che sarà un'occasione per scoprire un Meridione pronto a lasciarsi andare".