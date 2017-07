Fotografa cagliaritana trionfa al Nikon Photo Contest: è suo lo scatto più bello

CAGLIARI - Il Nikon 100th Anniversary Prize del Nikon Photo Contest 2016-2017 è stato assegnato ad una fotografa italiana, precisamente cagliaritana: Annamaria Bruni.

Inaugurato nel 1969, il Nikon Photo Contest è uno dei concorsi fotografici internazionali più prestigiosi del mondo. Quest’anno, in occasione del 100° compleanno di Nikon, è stato introdotto il premio speciale 100th Anniversary Award, battezzato “Celebration” (Celebrazione). 21.511 fotografi in totale provenienti da 170 paesi e aree geografiche hanno inviato 76.356 lavori, segnando un nuovo record per il concorso in termini di paesi e aree geografiche partecipanti.

Annamaria Bruni è nata a Cagliari nel 1974 e dopo aver iniziato a occuparsi di fotografia in Sardegna si è spostata prima in Italia poi in giro per il mondo. Come lei stessa scrive nel sito personale "nel 2004 inizia il mio grande amore per il Medio Oriente: in Egitto, rimango stregata dalla cultura araba. Unisco le mie due passioni in un unico luogo: mare e terra, natura e cultura: fotografia subacquea e reportage". Collabora con diverse Ong e viaggia in Palestina, Israele, Libano, Gaza, Giordania, Afghanistan, Thailand e Myanmar.

Greeting to the Sun (Saluto al sole) è il titolo della fotografia che le ha permesso di vincere il premio Nikon: “Questa foto - commenta - è il mio tributo personale al mio amato Egitto, che è stata la mia casa per più di dieci anni. L’intenzione, dietro a questa fotografia di una donna che prega vicino alla sua finestra, era quella di esprimere la calma e la tranquillità, per dare un nuovo senso alla parola 'celebrazione'. Un modo diverso per descriverla: dobbiamo sempre essere grati per ogni momento che viviamo e celebrare ognuno di essi.”

Per Neville Brody, presidente della giuria, "in quella che potrebbe essere un’immagine moderna di Vermeer o di Rembrandt, il 'Saluto al sole' di Annamaria Bruni coglie una donna di 73 anni nell’intimità del suo salotto in penombra, illuminata da un piccolo, luminoso raggio di sole che giunge attraverso la finestra con le persiane accostate. La donna è in preghiera e la sua posa ad angolo retto rispetto alla luce del sole".

In alto la foto Greeting to the Sun