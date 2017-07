Libri, arte di strada e musica. A San Vero Milis anche la tappa del festival Dromos

SAN VERO MILIS (OR) - "AltriMari 2017", meticci in Sardegna e nel Mediterraneo: archeologia, letteratura a San Vero Milis e nella sua marina. Lettura, arte di strada e musica: ecco i prossimi appuntamenti del programma estivo imbastito dall'assessorato comunale alla Cultura. Giovedì 3 agosto, alle 19, nella biblioteca di Mandriola, Giacomo Mameli presenta i suoi due ultimi libri: "Come figlie, anzi" e "Le ragazze sono partite", narrazioni di donne che emigrano alla ricerca di lavoro in Italia e in particolare in Sardegna nel primo testo e invece storie di donne sarde che negli anni ’50 emigravano in continente in cerca di occupazione. Il consueto appuntamento settimanale con la lettura è animato dalla scrittrice sanverese Maria Antonietta Dessì, pronta a dialogare con l’autore e da Sabrina Sanna, attrice, che interpreta alcuni brani tratti da due romanzi.

Sabato 5 agosto, alle 21:30, al Giardino del Museo in paese, ospita il festival Dromos, con il concerto di Omar Sosa e Gustavo Ovalles: "Ritmos de Ayaguna". Un duo che offre un performance resa unica dai loro talenti di incorporare nella tastiera Omar Sosa e nelle percussioni Ovalles la loro tradizione afro cubana e afro venezuelana, elementi di jazz, ma anche di world music, musica classica, i rituali della santeria, persino il rap e l'hip hop. L’evento è gratuito per i residenti a San Vero Milis. Il Giardino del Museo, già location di grande fascino, è ancor più da ammirare per le esposizioni di Yarn Bombing a cura di Rossella Baldinu, sanverese che ha portato per la prima volta in paese questa espressione di arte di strada e di decoro urbano, tradotta in italiano con il nome di "graffiti a maglia".

NELLA FOTO: Giardino del Museo e, nel riquadro, Omar Sosa e Gustavo Ovalles