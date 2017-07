Le vampiresse di Columbu e le tradizioni "colorate" di Dovarch dalla Sardegna alla Svizzera

CAGLIARI - Il cinema made in Sardegna vola a Locarno con i film di Giovanni Columbu e Monica Dovarch. La Fondazione Sardegna Film Commission della Regione Autonoma della Sardegna sarà presente al Festival del Film di Locarno (2-12 agosto) al tavolo di co-produzione internazionale con gli stakeholders di Germania, Francia e Italia per promuovere le iniziative e i talenti sardi, ed in particolare per sostenere la promozione delle opere degli autori isolani presenti al festival: il documentario "Surbiles" di Giovanni Columbu, prodotto da Luches in associazione con Rai Cinema e distribuito da Istituto Luce Cinecittà, nella sezione "Signs of Life", dedicata alla frontiera della settima arte tra narrazioni inedite e innovazioni di linguaggio e i due corti di Monica Dovarch "Colori primari" e "Contemporary" che partecipano alla sezione "The Parders", entrambe sezioni parallele fuori concorso.

Il documentario di Giovanni Columbu, realizzato con il contributo della Regione - assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, della Fondazione Sardegna Film Commission e del Comune di Cagliari, racconta del mito delle surbiles, creature femminili prossime ai vampiri, che ancora da un passato recente abitano la fantasia popolare della Sardegna. Columbu ne cerca per paesi e persone i racconti, trovando testimonianze di chi 'ricorda', reticenze, favole e li mette in scena in un un'atmosfera sospesa tra cinema del reale, documentario antropologico, e mito, fiaba scura, liminare ai sogni. Nei due corti di Monica Dovarch la riflessione è invece in bilico tra tradizione e innovazione alla ricerca di una sostenibilità possibile: mentre "Colori primari" racconta la storia di Maurizio Savoldo che, attraverso il recupero delle tradizioni artigianali del suo paese di provenienza, porta avanti la sua attività nel suo laboratorio ad Atzara nel centro Sardegna, "Contemporary" è un video reportage, girato nel 2016 durante il Contemporary – Festival di musica e arte d'avanguardia di Donori. Presente a Locarno anche il programmatore del Tallinn Black Nights Film Festival, Giampietro Balia, selezionato dalla Festival Industry Academy di Locarno in qualità di professionista dell'industria cinematografica da anni è impegnato nel rendere visibili alle platee internazionali il cinema delle minoranze.