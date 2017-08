In Sardegna le selezioni per il nuovo film di Paolo Sorrentino

La Fondazione Sardegna Film Commission annuncia l'avvio del casting in Sardegna per il prossimo film di Paolo Sorrentino.







La casa di produzione cinematografica Indigo Film sta cercando uomini e donne per lavorare come comparse. Le riprese avranno luogo in Sardegna (provincia di Olbia) e saranno effettuate ad Ottobre 2017

Requisiti richiesti per la candidatura: persone di età compresa tra i 20 e i 74 anni e di portamento elegante.

Per candidarsi basterà presentarsi venerdì 4 agosto - tra le ore 12:00 e le ore 21:00 all'Aeroporto di Olbia ingresso 'Partenze', piano superiore "Art Port" Spazio galleria.

Per partecipare al casting basterà presentarsi negli orari e nel giorno indicato, senza appuntamento, muniti di una fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale. Sul retro della fotocopia inoltre è necessario scrivere di proprio pugno nome, cognome, età, altezza, peso, nazionalità, mestiere, telefono e mail. Per i cittadini extracomunitari, è richiesta anche copia del permesso di soggiorno. Tutti i documenti devono essere in corso di validità.