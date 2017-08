'Il mare intorno', la quindicesima volta di Marina Cafè Noir

CAGLIARI - Quindici anni di Marina Cafè Noir. Il Festival, organizzato come sempre dall'associazione culturale Chourmo, torna a Cagliari da venerdì 1 a domenica 3 settembre dopo una lunga serie di appuntamenti declinati in tutto l'anno, tra Cagliari, Torino, Milano e Toulouse.

Tre giornate dense di appuntamenti con scrittori, musicisti, storici, giornalisti, attori, antropologi, sociologi e urbanisti che animeranno il Giardino sotto le Mura e il Terrapieno, sotto le mura di Castello, sul versante dei campi sportivi.

Tre giorni a contatto con la grande letteratura internazionale: autori francesi, spagnoli, americani, cubani, iraniani per la prima volta in Sardegna a raccontare le loro storie. Storie nere, spesso, come nero è il filo conduttore di questo quindicesimo anno, un ritorno alle origini del Marina Cafè Noir. Il mare intorno è invece il tema scelto per questa edizione del Festival, un omaggio alla nostra isola, alle sue bellezze e alle sue contraddizioni. Una riflessione sull'attualità, su quello che succede a chi guarda il nostro mare come una speranza. Ma anche ovviamente un omaggio all'opera e allo spessore umano e intellettuale di Giulio Angioni, scrittore e antropologo che – con entusiasmo e generosità - molte volte è stato ospite del Marina Cafè Noir.

Il tema. "Il mare intorno è una constatazione – scrive il Chourmo - un monito, una risorsa. Il mare intorno è un'ovvietà, un omaggio, una maledizione. Il mare intorno è una metafora, una tragedia, un miraggio. Il mare intorno è un titolo, una suggestione, un tema. Il mare intorno è la quindicesima edizione del Marina Cafè Noir, il Festival di letteratura (e molto altro) più longevo della Sardegna; è il modo che il gruppo del Chourmo ha deciso essere il migliore per festeggiare questo compleanno, senza troppe autocelebrazioni né cerimoniali. Sono l'appropriatezza e la funzionalità della parola Mare, insieme ai suoi infiniti riferimenti narrativi, politici, sociali, a farci propendere per quest'elemento, in un luogo come il Mediterraneo, in un luogo come la Sardegna, in un luogo come Cagliari".

Il Festival. Ogni sera si comincia alle 18 con il primo incontro, si prosegue poi fino a notte con presentazioni e performance attorno ai libri di autori esordienti o già affermati. Tra gli ospiti stranieri Brian Panowich, Johnathan Lee, Bjorn Larsson, Kadeer Abdolah, Sandrine Collette, Philippe Georget, Abilio Estevez, tra gli italiani ci saranno Marco Aime, Simona Vinci, Antonella Lattanzi, Marta Federica Ottaviani.

Spazio a fine serata al momento più spettacolare del festival con sonorizzazioni, reading e concerti: progetti inediti di Chourmo che partendo dalle suggestioni dei libri di Bjorn Larsson, Brian Panowich, Simona Vinci, Antonella Lattanzi e Philippe Georget coinvolgeràanno narratori e musicisti. Anche in questa edizione ci sarà un omaggio tra parole e musica a personalità del mondo culturale che non ci sono più: venerdì 1 si ricorderà Giulio Angioni, sabato Marc Porcu, domenica Derek Walkott.

Nella foto Bjorn Larsson