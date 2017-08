Musica, cabaret e giochi dal centro storico al mare. A Stintino il 17 agosto una notte a colori

STINTINO (SS) - Un colore per ogni evento diverso in uno spazio preciso del meraviglioso centro di Stintino, tra musica, cabaret, giochi per bimbi e presentazioni di libri. Giovedì 17 agosto a Stintino sarà una "Notte a Colori", con tanto divertimento a partire da piazza Berlinguer sino alla location suggestiva che ospita i concerti a pochi passi dal mare. L'evento è organizzato dall'associazione Limes e dal Centro Commerciale Naturale con il patrocinio del Comune di Stintino. Si parte con il giallo alle 18.30 in piazza Berlinguer con "Truccabimbi", animazione per bambini e giochi gonfiabili. Dalle 19.30 alle 21 in Piazza Segni il colore simbolo diventa il rosa con "Isola di fiabe e bolle di sapone".

Dalle 20.30 alle 21.30 si passa al verde alle Vele di Pietra, ascoltando la musica dei "Falling soul" in concerto. Divertimento assicurato dalle 21.30 alle 22.30 in Piazza Cala d'oliva, che si veste di arancione per il cabaret dei "Tre amici immaginari". La notte si accende e i colori diventano rosso fuoco per l'esibizione musicale, alle 22.30, dei "The lasyt Syndrome" in Darsena – Porto Vecchio. Ultimo appuntamento con sfumature blu in piazza Fronte Lina, alle 23.30 con il concerto dei La Pillola, un gruppo capace di far ballare e cantare chiunque.

"Abbiamo cercato di accontentare tutti i target – spiega Debora Marogna, presidente del Ccn –. Sono felice di dare spazio a giovani musicisti stintinesi che ho visto crescere e migliorare giorno per giorno. Invito tutti a godere delle bellezze di questo angolo di paradiso immerso nella musica mentre si gusta un aperitivo o un ottimo piatto a base di pesce". "Questi appuntamenti sono indispensabili – sostiene l'assessore comunale alla Cultura, Spettacolo e Turismo, Francesca Demontis – sia per far conoscere Stintino sia promuovere le attività commerciali che lo animano".