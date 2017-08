Quartu, 120 artisti si esibiscono alla Tattoo Convention

L’appuntamento si rinnova al Centro Congressi dell’Hotel Setar, sul litorale di Quartu Sant’Elena da venerdì 25 a domenica 27 agosto con apertura dei cancelli alle 16 fino a tarda notte.

Tra le novità di quest’anno, un baby parking disponibile ogni giorno con giochi gonfiabili e intrattenimento per i più piccoli pagando 5 euro per quattro ore con l’animazione di ‘Tutto Esaurito’. Una kermesse che conta oltre 6000 metri quadrati dove il tattoo, riconosciuto ormai come forma d’arte e adatto a tutti grazie all’evoluzione di tecniche e stili, sarà il filo conduttore della tre giorni che intreccia arte, cultura e spettacolo. Oltre 120 i tatuatori di fama internazionale che arriveranno all’Hotel Setar di Quartu per proporre fantastici stili espressivi come old school, Japan, realistici e i new traditional. Tra le novità i black work (tatuaggio nero in tutte le sue declinazioni ) e i mandala (vuol dire ‘cerchio’ oppure ‘centro’, per la tradizione orientale è l'espressione dell'universo e simboleggia anche la ruota della vita) che variano per significato e zona.

Gli artisti inoltre potranno come ogni anno partecipare al Tattoo Contest che premierà i tatuaggi più belli realizzati nelle cinque categorie di realistico, figurativo, giapponese, tribale e traditional.