Musica, giovedì è il giorno di Alvaro Soler a Cagliari

CAGLIARI - Álvaro Soler, il cantautore spagnolo che sta spopolando nelle classifiche radiofoniche, nel web e nelle tv italiane, arriva a Cagliari il 24 agosto all'Arena Sant'Elia (inizio concerto ore 21.30) per l'evento dell'estate in Sardegna (unica data) che chiude il suo "Summer tour 2017" partito a luglio.

La tappa cagliaritana è firmata da Sem Organizzazione in collaborazione con Immagine Events ed è inserita all'interno della rassegna "Pop a Impatto Zero - Festival Musica e Spettacoli". Un live da ballare con le hit più famose dell'estate e data perfetta per accogliere un "Eterno Agosto", titolo del disco certificato Oro in Italia che il giovanissimo cantante (e autore dei brani) originario di Barcellona porterà dal vivo sul palco.

Il concerto avrà inizio alle 21.30 mentre l'apertura delle porte dell'Arena Sant'Elia sarà alle 18.30. Info: www.spettacoliemusica.it L'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

I biglietti (parterre in piedi e tribuna numerata) si possono acquistare in prevendita al Box Office Sardegna in V.le Regina Margherita n. 43 a Cagliari - tel. 070/657428 e tramite il sito http://www.boxofficesardegna.it/, nei circuiti LiveTicket (www.liveticket.it) e Ticketone (www.ticketone.it), e la sera del concerto al botteghino dell'Arena Sant'Elia.