Eventi: nel fine settimana Mamoiada in mostra a Cagliari

L'iniziativa si terrà nel Corso Vittorio che ospiterà momenti culturali oltre a venti stand dedicati al cibo e ai prodotti del comune in provincia di Nuoro. Miele, formaggi, marmellate, dolci, salumi e vini saranno i veri protagonisti della due giorni cagliaritana.

“È un orgoglio per noi promuovere vetrine di qualità coinvolgendo tutti gli operatori del Corso Vittorio. La manifestazione – ha commentato l'assessora alle Attività Produttive e Turismo Marzia Cilloccu - è un importante attrattore turistico per la città perché sarà in grado di offrire ai turisti e ai cittadini una piacevole passeggiata dedicata a Mamoiada”. Durante le due serate, ci saranno anche momenti di storytelling in cui verranno rese note ai partecipanti le storie che si celano dietro le maschere dei mamuthones.

“Questa opportunità – ha aggiunto Francesco Crisponi, assessore alla Cultura e alle Attività Produttive del Comune di Mamoiada - ci permetterà di presentare i nostri prodotti biologici e le nostre maschere consentendo a due territori di unirsi e confrontarsi”.