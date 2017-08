Nurarcheofestival riparte, spettacolo al museo dell'Ossidiana di Pau

E' ripartita a ritmo serrato la nona edizione del NurArcheoFestival – Intrecci nei teatri di pietra, la rassegna organizzata dal Crogiuolo e diretta da Rita Atzeri. Che quest'anno ha messo in campo, in accordo con l'Assessorato regionale del Turismo, un festival nel festival, che fino al 1° settembre coinvolgerà alcuni comuni dell'Isola con meno di tremila abitanti.







Sposando cultura e turismo, l'obiettivo è quello di combattere lo spopolamento dei piccoli paesi attraverso le attività culturali per salvaguardare e valorizzarne il patrimonio materiale e immateriale. Il NurArcheofestival, inoltre, quest'anno si sta spostando con "Dott. Camper", un punto informativo viaggiante che segue gli spettacoli in cartellone per promuoverli nelle località costiere.

QUANDO NUR FA AMICIZIA CON IS è lo spettacolo che viene rappresentato domani, venerdì 25 agosto, alle 19, al Museo dell'Ossidiana di Pau. Scritto e diretto da Rita Atzeri, è l'esito scenico del laboratorio per attori in erba condotto dalla stessa Atzeri (con Elena Alfonso, Benedetta e Beatrice Coturno, Youssu Faye, Rebecca Nocerino, Filippo Sotgiu, Pietro e Alice Zonza). La regista dello spettacolo convoca i giovani attori per una prova, ma non si presenta all'appuntamento. I piccoli si interrogano sul perché di questo anomalo comportamento, mentre attendono che arrivino i soliti ritardatari. Misteriosamente uno alla volta i bambini scompaiono, i tre rimasti vanno alla ricerca dei loro amici. Inizia così un viaggio nel tempo che porta i bambini indietro fino al paleolitico, superato lo stupore per il loro aspetto e abbigliamento, divertiti attraversano le ere geologiche, scoprendo come vivevano i nostri antenati fino ad arrivare al periodo nuragico. I giovani attori protagonisti da cacciatori si trasformeranno in agricoltori, allevatori, costruiranno vasi di terracotta, utensili sempre più efficaci, scopriranno l'ossidiana, daranno vita a luoghi di culto, fino a costruire i nuraghi.

La canzone dedicata all'Ossidiana è composta da Ennio Atzeni. Le visite guidate al Museo si svolgeranno negli orari 10/12 e 16/18. Alle 11.30, su prenotazione, è prevista la visita guidata al Sentiero Nero de Sa Perda Crobina.

Il giorno dopo, il 26, si vola a Talana, al Nuraghe Bau 'e Tanca, dove alle 19 verrà presentato CI SERVE UNA FAVOLA, un atto unico per bambini, prodotto dal Teatro d'Inverno di Alghero, di e con Stefania Ambroggi, con la regia di Giuseppe Ligios (anche attore in scena). Un autore di testi teatrali per bambini è in piena crisi, non trova uno spunto interessante per scrivere un nuovo spettacolo. Quanto più lui si dispera, tanto più la sua prima attrice si dimostra ottimista, certa che qualcosa di buono alla fine salterà fuori. Per vincere lo scetticismo dell'autore, la ragazza lo condurrà in un viaggio musicale tra alcune delle più celebri canzoni disneyane tratte da "Aladin", "La sirenetta", "Oceania", "Rapunzel", "Frozen" e "Il Re Leone".