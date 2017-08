A Cagliari via Roma si anima e diventa una discoteca con la serata "I love music"

Via Roma pedonale vuota? Non nel weekend tra l'otto e il dieci settembre. In programma l'evento "I love music": nella notte spazio alla musica da discoteca.







Un evento per animare via Roma. E' quello in programma nei giorni 8, 9 e 10 settembre. Dopo l'inaugurazione di venerdì sera, dalle 10 alle 21 di sabato e domenica spazio allo shopping dei prodotti dell'artigianato sardo, degustazione prodotti tipici sardi, food grill, beverage birre artigianali sarde e degustazioni delle migliori cantine regionali. Dalle 21 scatta l'ora della musica "con i migliori Dj Sardi del passato in consolle Dj Set".