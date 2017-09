Marina Cafè Noir, il festival al via: misure antiterrorismo a Cagliari

"Quest’anno - si legge in una nota sulla pagina facebook ufficiale - sono in vigore, dopo gli incidenti di Torino dello scorso giugno e i recenti drammatici fatti di Barcellona, normative disposte dal Ministero degli Interni che pongono limiti precisi alle pubbliche manifestazioni come la nostra.

Si tratta della circolare n. 555 del 7 giugno 2017, diramata e poi integrata dal capo della Polizia Franco Gabrielli, che impone una lunga serie di stringenti misure a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza delle persone".

In che modo queste misure si ripercuotono sul Festival? "Innanzitutto sulla capienza massima consentita al Giardino sotto le Mura, che quest’anno sarà limitata e regolata tra i posti a sedere, le aree accoglienza e ristoro, la passeggiata del Bastione che si affaccia sopra i giardini.

Anche chi non troverà posto a sedere potrà seguire gli incontri tramite gli amplificatori allestiti in tutto il Villaggio Chourmo. Per garantire un ricambio di pubblico e tenere il conto degli accessi, gli ingressi saranno presidiati dagli steward del MarinaCafèNoir, che forniranno tutte le informazioni per garantire la migliore fruizione degli eventi. Sempre secondo la circolare Gabrielli, è vietato l’accesso alle pubbliche manifestazioni con lattine e bottiglie di vetro; sono invece consentite quelle in plastica purché prive di tappo. Per queste ragioni il Festival è obbligato a verificare il rispetto della normativa: vi invitiamo a collaborare con noi perché il nostro evento, anche in un momento così particolare, riesca al meglio e sia come sempre una bella festa per tutti".