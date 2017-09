From Siligo to Sligo, a Palazzo Siotto viaggio musicale dall'Irlanda alla Sardegna

Nel suggestivo scenario di Palazzo Siotto, in via dei Genovesi 114 a Cagliari, venerdì 8 settembre alle 21 si terrà il concerto dei Glee's - Musica di Irlanda e Sardegna, organizzato in collaborazione con l'associazione Le Officine e la Fondazione di ricerca "Giuseppe Siotto".







I Glee's proporrano brani da "From Siligo to Sligo", il loro album più recente. Costituiti nel 1981, i Glee's sono la più affermata e longeva band di musica tradizionale irlandese attiva in Sardegna. Hanno partecipato a festival internazionali, hanno animato piazze e teatri nell'isola e nel resto d'Italia, nel Regno Unito e in Irlanda. Portano la loro musica tanto in piccoli pub che nelle piazze più importanti, ottenendo sempre quello che ci si aspetta da un concerto di musica folk: emozione e allegria trascinante.

Di recente la proposta artistica dei Glee's si è ulteriormente arricchita con l'inserimento di alcuni brani di musica popolare sarda, studiati ed arrangiati in modo da mostrare come le due anime musicali abbiano una naturale sintonia. "From Siligo to Sligo" è il loro ultimo disco, coprodotto con l'associazione Le Officine e la Fondazione di ricerca "Giuseppe Siotto" nell'ambito dei progetti di ricerca del CEmuR (Centro Etnomusicologico Regionale).

Il costo del biglietto (reperibile alla porta di Palazzo Siotto prima del concerto) è di 3 €. Per informazioni e prenotazioni, consultare il sito www.associazioneleofficine.com