A Cagliari finale (in musica) per via Roma pedonale. Sperimentazione al capolinea

CAGLIARI - Prende il via venerdì 8 settembre “I Love via Roma”. Un articolato programma di appuntamenti che durante tutto il secondo fine settimana di settembre, sino a domenica 10, porta nell’isola pedonale fronte mare, esibizioni di gruppi folkloristici sardi, musica anni 80/90 con i migliori dj del passato, degustazioni di prodotti tipici sardi, quali vini, formaggi, salumi, dolci, liquori, birre, e altro ancora. Presenti inoltre una ventina di stand dedicati all’artigianato dell’Isola ed inedite esposizioni di hobbistica. Il Comune concede il patrocinio all’iniziativa. “Promuove il territorio e le sue eccellenze”, sottolinea l'assessore alle Attività produttive, Marzia Cilloccu. Il progetto, presentato dall’associazione Premier International due settimane fa, "ha anche il pregio di coinvolgere trasversalmente tutte le categorie commerciali e il mondo della cultura". La missione della tre giorni dell’8, 9 e 10 settembre è quindi quella di riuscire, anche attraverso la sperimentazione dell’isola pedonale di via Roma, a realizzare una “grande vetrina” da presentare anche alle migliaia di turisti pronti a sbarcare a Cagliari dalle crociere e favorire nuove occasioni di sviluppo.

IL PROGRAMMA COMPLETO - Si parte venerdì 8 settembre alle 17 con l’inaugurazione della manifestazione, dalle 21 si esibiscono invece deejays del passato con la musica degli anni '80 e '90. Si prosegue dunque sabato 9 e domenica 10 dalle 10 del mattino. Sino oltre mezzanotte possibile fare acquisti tra gli espositori di artigianato sardo, degustare le leccornie e i prodotti tipici di Sardegna, le birre artigianali e i vini delle migliori cantine regionali, godendosi anche le esibizione dei gruppi folk. In agenta anche le proposte in programma per il prossimo fine settimana, l'ultimo con via Roma pedonale, organizzate dal Comune in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile.