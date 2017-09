Biennale del cinema di Venezia, per Mereu e Pau fioccano gli applausi della critica

VENEZIA - Entrambi i corti sono stati salutati da numerosi minuti di applausi al termine delle proiezioni e stanno riscuotendo unanimi consensi sulla stampa non soltanto di settore. Come si ricorderà, entrambi sono il frutto delle attività realizzate dal Centro di ricerca sulla formazione agli audiovisivi del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio (Celcam) dell'Università degli studi di Cagliari diretto dal professor Antioco Floris, che ha sottolineato "il grande valore della rete tra istituzioni – ha detto il professore – La collaborazione tra gli enti permette questi importanti risultati". Il primo film, "L'ultimo miracolo", è nato come saggio finale di un laboratorio di regia tenuto nelle aule della Facoltà di Studi umanistici dal regista cagliaritano Enrico Pau e ha concluso la Settimana internazionale della critica: "Essere qui a Venezia con gli studenti dell'Università di Cagliari è stata una bella esperienza, molto emozionante – spiega Pau – Si tratta dell'esito di un lavoro molto lungo, nato all'interno dell'Ateneo, che mostra che le aule universitarie sono un luogo dove imparano non solo gli studenti, ma anche i registi". Questi i nomi degli studenti che hanno partecipato al laboratorio e al cortometraggio: Alessio Cadeddu, Andrea Perra, Andrea Staffa, Carlo Murtas, Gianluca Caboni, Giorgio Borrelli, Marco Camba, Michele Carta, Riccardo Soro, Simona Ledda, Simona Loddo, Stefano Savona, Roberta Vinci.

Accanto al Celcam, nella produzione e gestione del progetto, il circolo studentesco Notorius e la casa di produzione Francesco Piras Studio. Al sostegno dei costi di produzione hanno concorso inoltre la Regione Autonoma della Sardegna. Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione spettacolo e Sport, con i fondi per la didattica del cinema e l'Ersu di Cagliari con i fondi per le associazioni studentesche. Il secondo lavoro, "Futuro prossimo", firmato dal regista dorgalese Salvatore Mereu, è l'esito del Master per FilmMaker concluso appena pochi mesi fa e organizzato dai due atenei della Sardegna ed è stato selezionato nella sezione "Orizzonti" della Mostra. E' prodotto in collaborazione con la casa di produzione "Viacolvento" con il supporto dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, Informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna. "E' gratificante l'entusiasmo dei ragazzi – sottolinea Mereu – Con loro abbiamo condiviso non solo le fasi di lavorazione, ma anche il tema trattato. L'aspetto più bello è stato condividere con gli studenti la costruzione di un'opera. Sono grato all'Università di Cagliari che mi dà la possibilità di continuare a fare questa attività". Questi i nomi degli studenti che hanno partecipato: Davide Dal Padullo (montaggio), Andrea Serra (scenografia), Chiara Fadda (costumi), Gabriele Ghiani (segretario di edizione), Samuele Deiana (aiuto regia), Viola Cannas (ispettore di produzione), Lucrezia Degortes (assistente di produzione), Andrea Deidda e Andrea Marongiu (assistenti fotografia).