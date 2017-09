Folla a Cagliari per l'iniziativa "I love via Roma". Sabato notte nella strada chiusa alle auto migliaia di persone hanno ballato con la musica anni '80 e '90. La manifestazione ha riscosso un evidente successo di pubblico, via Roma si è finalmente animata contrariamente a quanto si è visto agli inizi della pedonalizzazione che ha suscitato non poche critiche sia per i disagi al traffico sia per il metodo con cui è stata portata avanti.