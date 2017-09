Corso di lingua e cultura russa a Cagliari

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di lingua e cultura russa che partirà martedì 26 settembre a Cagliari presso la sala Maria Carta dell'E.r.s.u. in via Trentino.







La novità del corso consta nella durata: 150 ore diluite nell'intero anno accademico 2017 – 18, suddivise in 5 moduli, ciascuno dei quali mira a sviluppare sia le conoscenze grammaticali che le competenze comunicative. Ogni modulo prevede inoltre un approfondimento dedicato alla cultura e alle tradizioni della Russia.

Altra novità, la presenza di due docenti: un'insegnante, italiana, si occuperà della parte grammaticale e della struttura della lingua, per quanto riguarda la fonetica e la parte pratica ci sarà un intervento settimanale di una docente madrelingua. Inoltre, durante il corso, verranno fatte delle esercitazioni affini ai test della certificazione ТЭУ. Sarà infatti possibile sostenere, alla fine dell'intero evento, grazie alla partnership con il Centro Russo di Scienza e Cultura ROSSOTRUDNICHESTVO, un test specifico (A1) riconosciuto a livello internazionale che certifichi il livello di conoscenza acquisito. Il test prevede il raggiungimento di una competenza linguistico - comunicativa minima in grado di soddisfare esigenze comunicative elementari in un numero limitato di situazioni di vita quotidiana.

Le lezioni, tenute dalle docenti Giulia Mocci ed Eugenia Shcherba, si terranno ogni martedì e giovedì dalle 18.00 alle 20.00, e l'iscrizione al corso avrà, come è nella politica statutaria dell'associazione, una corsia preferenziale per gli studenti universitari. Quest'ultimi, infatti, godranno di uno sconto del 30% sulla quota per la partecipazione al corso, con la presentazione della documentazione che attesta la regolare iscrizione presso l'Ateneo cagliaritano. L'attestato di frequenza verrà rilasciato a chi garantirà l'80% delle presenze.

L'evento è organizzato dall'associazione studentesca Youth Caravella, accreditata con l'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari. E' possibile iscriversi tramite l'indirizzo web http://linguaeculturarussa.it/