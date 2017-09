Niente 'Arena Concerti' per Natalie Imbruglia, il concerto spostato al Conservatorio di Cagliari

L’associazione culturale La Via del Collegio comunica che per motivi indipendenti dalla propria volontà, il concerto cagliaritano della grande artista australiana Natalie Imbruglia, previsto per domenica 17 settembre si svolgerà in un’altra sede.

Non più all’Arena Sant’Elia, come previsto inizialmente, ma all’Auditorium del Conservatorio, in via Bacaredda, sempre a Cagliari. Lo spettacolo inizierà alle 20.30 e i biglietti finora acquistati restano validi.