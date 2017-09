Dottorato a Sassari, all'Università domande fino al 18 settmbre

Scade il 18 settembre alle 13:00 il termine per partecipare al bando di ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca del 33° ciclo dell'Università di Sassari. Sono disponibili 53 borse, di cui 22 finanziate con i fondi del Programma Operativo Regionale (POR) Sardegna Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014/2020, Asse III - Istruzione e Formazione – Obiettivo Tematico 10 "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente".







I sette corsi disponibili sono Architettura e Ambiente (in convenzione con l'Università turca di Karabuk), "Life Sciences and Biotechnologies", "Lingue, Letterature e Culture dell'età moderna e contemporanea", "Scienze Agrarie", "Scienze Biomediche", "Scienze Giuridiche", "Scienze Veterinarie". Tutte le informazioni sono contenute nel bando pubblicato sul sito dell'Ateneo al link www.uniss.it e possono essere richieste via e-mail all'indirizzo rzallu@uniss.it. Ulteriori 6 borse POR FSE saranno assegnate in convenzione con l'Università di Cagliari (bando pubblicato sul sito www.unica.it).