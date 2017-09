Cagliari, un'opera di Sciola abbellirà piazza Gramsci

Un'opera di Pinuccio Sciola in piazza Gramsci a Cagliari in onore dell'intellettuale e politico di Ales.







CAGLIARI - Un'opera in pietra realizzata dall'artista Pinuccio Sciola, scomparso un anno fa, abbellirà piazza Gramsci. Un omaggio che la città di Cagliari ha voluto fare a Sciola e che cade nell'ottantesimo anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci. "Come città di Cagliari stiamo facendo in modo che Sciola continui a vivere tra noi attraverso le sue opere e che gli venga attribuito il giusto onore. E proprio per questo, siamo ormai vicini ad arrivare all'accordo con la Fondazione Sciola per collocare una scultura di Pinuccio Sciola nella Piazza Gramsci. Si tratta di un'opera realizzata dall'artista isolano pensando ad un altro illustre sardo con particolare riferimento alla sua carcerazione”.