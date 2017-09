A Cagliari incontro con Chiara Vigo, ultimo maestro di Bisso

Non possono essere né vendute né comprate e sono riconosciute dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Sono opere straordinarie ricche di intrecci che brillano come l’oro. Conoscete i fili di bisso? Per scoprire i segreti di un’arte unica nel suo genere, il direttore del Polo Museale della Sardegna, Giovanna Damiani, oggi venerdì 22 settembre 2017, alle 18.00, nello Spazio San Pancrazio, in Cittadella dei Musei, piazza Arsenale 1, Cagliari, presenta la mostra temporanea dal titolo “Chiara e il filo di luce. La trasmissione orale dell’arte del tessere il bisso” .