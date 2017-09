Cagliari, dopo il successo di Venezia studenti di nuovo sul set con Enrico Pau

Dopo l'esperienza alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia, in cui l'Università di Cagliari ha visto in cartellone ben due film realizzati nell'ambito delle attività didattiche, gli studenti dell'Ateneo cagliaritano tornano sul set per concludere la Film Summer School di cinema organizzata dal Celcam, il centro di ricerca sulla formazione agli audiovisivi del Dipartimento di Storia, beni culturali e territorio.