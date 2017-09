Il 1° ottobre escursione sulla Sella del Diavolo

CAGLIARI - Domenica 1 ottobre 2017 il Gruppo d'Intervento Giuridico onlus e gli Amici della Terra promuovono un'escursione guidata sul sentiero naturalistico ed archeologico della Sella del Diavolo, con partenza dal Piazzale di Cala Mosca alle ore 9.45. Ma è già in programma anche un'altra escursione guidata nell'ambito della XIV Giornata nazionale del Trekking urbano, prevista per domenica 29 ottobre 2017, manifestazione alla quale aderiscono 50 città italiane fra cui Cagliari.

Quest'anno, il tema comune del Trekking urbano è "A passo di trekking tra misteri e leggende" e quale luogo, così ricco di storia e di storie può vantarne più della Sella del Diavolo? "Infatti, la Sella del Diavolo - si legge in una nota delle associazioni - è luogo di storia, natura e cultura di Cagliari e del Mediterraneo, con una ricchezza di aneddoti storici e leggende veramente invidiabile: la stessa denominazione ricorda la leggendaria battaglia fra angeli e demoni combattuta nel Golfo di Cagliari. Ma non possono esser dimenticati altri aneddoti storici come la prostituzione sacra, praticata presso il tempio pagano di Astarte/Venere Ericina, le vicende dell'assedio francese del 1793 con le vicissitudini di nobili e popolani, la frenetica corsa alle reliquie che pervase la Chiesa sarda nel '600 e coinvolse anche le spoglie del martire S. Elia, sepolte nel piccolo monastero della Sella del Diavolo, le leggende del crudele assassino Dais, trucidato dai suoi complici nella sottostante Grotta dei Colombi, o del povero Bernardo scova de forru, ragazzo caduto in una delle cisterne punico-romane mentre cercava frasche per preparare le "scopette da forno" che vendeva per strada" .

I singoli, i gruppi, le scolaresche e le comitive che volessero svolgere l'escursione guidata possono contattare le associazioni all'indirizzo di posta elettronica grigsardegna5@gmail.com.