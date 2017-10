Cagliari, al via la rassegna rock Wild Hobos Session. Esordio con El Bramido Negro

CAGLIARI - Prende il via giovedì 12 ottobre la rassegna di musica rock dal vivo Wild Hobos Session dedicata alle one man band più singolari e selvagge della scena rock italiana. Per il primo appuntamento, che sarà ospitato dalle 21 allo Zalu's Club di piazza Dettori, quartiere Marina, a Cagliari, ci sarà il musicista El Bramido Negro di Ancona, autore di un personalissimo, quasi impossibile mix di folk, metal, noise e romanticismo. Il musicista sarà in Sardegna per la prima volta, e dopo Cagliari si sposterà anche in altri centri per un breve tour isolano.

L'evento è il primo di una rassegna dal titolo Wild Hobos Session a cadenza periodica che darà spazio a progetti musicali solisti in arrivo da tutta Italia e non solo. Ogni sessione sarà registrata dal vivo e farà parte di una collezione di cd che verrà prodotta in seguito.

L'organizzazione è affidata a Stile Urbano, associazione culturale di recentissima costituzione di cui fanno parte i musicisti Giampietro Guttuso, Luca Utzeri, Angelo Scuderi e Andrea Murgia, nata con l'obiettivo di creare opportunità di incontro e scambio per chiunque, attraverso l'arte, la musica, il cinema, la letteratura, si muove nei territori delle sottoculture urbane. "Il nostro interesse si concentra nei prodotti stilistici e culturali della working class nati nel secondo dopoguerra – così nella presentazione dell'associazione. - Il mondo dei Teddy boys e dei Mods, i primi Rockers fino alla nascita dei movimenti skinheads e lo sviluppo della cultura punk, tutt'ora produttrice di avanguardie artistiche e culturali". In programma nelle prossime settimane musica, proiezioni, esposizioni e presentazioni di libri e progetti editoriali negli spazi culturali cittadini.

Ingresso alla serata € 3 con tessera Csen. Informazioni: stile-urbano@tiscali.it