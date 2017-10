ACòa, poker cagliaritano in musica. 3 mesi di eventi a Palazzo Siotto

CAGLIARI - Ritorna l'appuntamento con "ACòa", il festival musicale prodotto e organizzato dall'Associazione Le Officine che, come sottolinea il suo nome, si svolge fin dalla sua prima edizione negli ultimi mesi dell'anno, la "coda" (da qui il termine della lingua sarda ACòa) formata da ottobre, novembre e dicembre. Dal 20 ottobre al prossimo 13 gennaio saranno sette gli appuntamenti della manifestazione che ospiteranno sul palcoscenico della sala dei ritratti di Palazzo Siotto (via dei Genovesi 114, sede della Fondazione di ricerca "Giuseppe Siotto") altrettanti momenti di musica d'autore, con lo scopo di promuovere e divulgare i progetti indipendenti più interessanti della scena regionale, con uno sguardo attento a quella nazionale e internazionale.

La rassegna nelle prime edizioni ha ospitato importanti artisti della scena sarda, costituendo una vetrina e trampolino per talenti come il cantautore cagliaritano The Heart and The Void (al secolo Enrico Spanu), il post rock low-fi dei londinesi M!R!M!, il punk hardcore degli Heisenberg e poi i cantautori Capra (aka Gabriele Malavasi dei Gazebo Penguins), Old Fashioned Lover Boy, i sardi Dorian Gray, la band dream pop isolana dei Diverting Duo e il cantante e compositore Hola la Poyana. L'ultima edizione (la scorsa) ha registrato un'ulteriore svolta verso la ricerca di progetti dal suono più intimo e acustico, grazie al coinvolgimento dei bluesmen sardi Matteo Leone e Andrea Cubeddu, i percussionisti Paolo Sanna e Giacomo Salis e il folkman Franksy Natra (nome d'arte scelto dal musicista Stefano Podda).

La quarta edizione, il cui tema quest'anno è incentrato sul Wunderkammer (il termine fu usato in origine nel 16esimo secolo per indicare la "camera delle meraviglie" di una residenza destinato a raccogliere esemplari rari o bizzarri di storia naturale o artefatti. Il suo significato è all’origine del concetto moderno di museo, poiché all’interesse per il ‘meraviglioso’ unisce il bisogno di conoscenza sistematica), prosegue il suo percorso tra ricerca e sperimentazione e propone un cartellone con artisti provenienti da differenti territori musicali, con caratteristiche indubbiamente eterogenee, ma in grado di offrire delle performance dal vivo di grande impatto e originalità. Nel corso dei sette appuntamenti si alterneranno, tra gli altri, musicisti, compositori e cantautori del calibro di Stefano Guzzetti, Moonchild, Ed Carlsen, Claudio Conti, La Pioggia e il Duo Zighet.

Il festival, sotto la direzione artistica di Alice Deledda, è realizzato in collaborazione con la Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto e ACCuS (associazione per la cooperazione culturale in Sardegna). La rassegna ACòa prenderà ufficialmente vita venerdì 20 ottobre alle 21 con il primo appuntamento nella Sala dei Ritratti del Palazzo Siotto (luogo che ospiterà ogni data del calendario). Il compito di inaugurare la manifestazione spetterà al Duo Zighet, connubio artistico nato dall'incontro tra il pianista Giulio Salis e la sassofonista Silvia Serra.