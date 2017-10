'Villaggio Pescatori', a Cagliari una mostra fotografica sul quartiere

Tra gli angoli meno conosciuti e al contempo più affascinanti del cagliaritano vi è sicuramente il Villaggio Pescatori nel vecchio quartiere di Giorgino. Noto alla maggioranza dei Cagliaritani per la sagra del pesce che vi si svolge ogni anno alla fine dell'estate, il Villaggio Pescatori rappresenta il caso straordinario di un borgo di mare che a pochi km dal centro città ha saputo negli anni sviluppare e conservare una propria identità. Un'identità della quale, fino ad ora, non esisteva una documentazione fotografica pubblica.



Per colmare tale mancanza la fotografa Marina Federica Patteri ha realizzato una raccolta di scatti che, nel corso di un arco temporale di un anno, descrive il Villaggio Pescatori e i suoi abitanti negli aspetti più peculiari e caratterizzanti. Le feste, la vita quotidiana, le celebrazioni religiose, i momenti di socialità. Fra questi la processione in mare della Madonna di Fatima, il Carnevale del Villaggio, la rinomata Sagra del pesce, il ritorno di Sant'Efisio che si svolge in un'atmosfera notturna incredibilmente ricca di suggestioni e tanti scorci di vita che raccontano il trascorrere del tempo nel borgo di mare.



Gli scatti saranno esposti al pubblico, con ingresso gratuito, dal 18 novembre al 10 dicembre nella sala espositiva del Teatro Civico di Castello. L'evento è realizzato dalla Casa di Prometeo con il Patrocinio e il sostegno dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari, con la collaborazione del comitato di Quartiere del Villaggio Pescatori e del Centro Servizi per il Volontariato - Sardegna Solidale.