Ad Assemini un laboratorio di Rap in sardo

Un laboratorio per spiegare la storia e i contesti sociali nei quali nasce la cultura dell'hip hop, come si è sviluppato, e come è arrivato nell'Isola. Non solo teoria, ma anche tantissima pratica nel laboratorio di Rap in sardo.







L'interessante iniziativa per i ragazzi, in programma ad Assemini, nasce grazie all'associazione Sa Bertula Antiga, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, e si sviluppa attraverso il laboratorio tenuto da Alessandro Sanna (alias Quilo), storica voce della band Sa Razza, e considerato uno dei veterani dell'hip hop italiano e sardo.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte fin da oggi, mentre le date del corso, che durerà 18 ore e sarà totalmente gratuito, saranno comunicate entro la fine del mese. Il programma comprende vari temi: nascita ed evoluzione del rap, la lingua sarda in musica, il rap in sardo, stesura di un testo dalla strofa o ritornello, per terminare con la sala prove finale.



Per le iscrizioni è sufficiente spedire una mail all'indirizzo: uls.assemini@gmail.com / foto simbolo