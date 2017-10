In Domu, il nuovo video di Dr. Drer & Crc Posse

Le musiche coniugano sonorità sarde, attraverso la magica voce di Maria Carta, con la più moderna ritmica rap. Il testo, completamente in lingua sarda, racconta attraverso "dicius” popolari sardi, proverbi e citazioni da libri, la storia contemporanea della Sardegna dagli anni 60 in poi.

Il video è un montaggio delle riprese delle reazioni dei passanti all'ascolto in cuffia della canzone stessa. Girato da Federico Verani e Melissa Favaron, e montato da Maurizio Corda, è girato in una bellissima mattinata di questo caldo autunno cagliaritano, in giro per le vie del centro di Cagliari, per raccogliere le emozioni e reazioni dei cagliaritani e di turisti.

Il risultato è un video solare che sta girando molto velocemente su facebook (più di 12000 visualizzazioni nelle prime 24 ore e centinaia di condivisioni) e che racconta anche di una Cagliari vivace e multietnica con le facce dei protagonisti. Tutti gli stranieri, turisti oppure lavoratori presenti in città, mostrano apprezzamento per l'utilizzo linguistico, seppur spesso a loro sconosciuto.