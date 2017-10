A Cagliari ultime riprese per 'l'uomo che comprò la luna' di Paolo Zucca

Coproduzione italo-argentina, girato fra Cagliari, Oristano, Cabras, San Vero Milis e Buenos Aires, è un viaggio tra poesia e autoironia nella cultura e tradizioni della Sardegna popolata da eroi e e figure emblematiche di una forte identità culturale, da Grazia Deledda a Eleonora giudicessa d'Arborea, da Gramsci a Emilio Lussu.



La storia ruota attorno alla missione segreta dell'agente Kevin (Jacopo Cullin), che assume diverse identità, dal finto milanese caratterizzato da un "biondo improbabile" al sardo balente per rivelare una identità sarda che va oltre gli stereotipi. Kevin deve scoprire a Cuccurumalu, paesino dell'entroterra immaginario come nella tradizione letteraria sarda, chi è entrato in possesso dei diritti di proprietà sulla luna.



"La mia intenzione è quella di realizzare una commedia d'autore modulata su toni differenti: l'nizio del film, per esempio, tende a un umorismo sopra le righe di sapore anglosassone, mentre la fine vira verso atmosfere più liriche surreali. Allo stesso modo, il comico si alterna con il tragico, e i momenti grotteschi con quelli epici, come avveniva anche nel mio precedente film, L'Arbitro" afferma il regista Paolo Zucca, che firma la sceneggiatura assieme a Barbara Alberti e Geppi Cucciari.



Il film è prodotto da Amedeo Pagani per La Luna, Nicola Giuliano per Indigo Film, Paradis Films, con il contributo del MIBACT, dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna, con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission e il supporto dell'Università degli Studi di Cagliari.

Nelle foto in ordine gli attori Jacopo Cullin, Stefano Fresi, Francesco Pannofino, il regista Paolo Zucca.