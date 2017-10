Musica, aperte le iscrizioni alla scuola civica di Cagliari

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica a Cagliari. Per fare domanda c'è tempo sino al prossimo lunedì 6 novembre.







Sono aperti i termini per le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica per l’anno scolastico 2017 – 2018. La domanda, corredata di copia del documento d’identità, dovrà essere presentata presso la Segreteria della Scuola, nella via Venezia 23, da lunedì a venerdì dalle 15 alle 20 o telematicamente all’indirizzo di posta elettronica scuolacivicadimusica@comune.cagliari.it .

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 6 novembre 2017; oltre questo termine verranno prese in considerazione soltanto nei limiti dei posti disponibili. Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 070-6778160, 070-6778175, 070-6775633.