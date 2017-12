Cagliari festeggia il Capodanno con Malika Ayane

CAGLIARI - Dal primo dicembre è ufficialmente Natale a Cagliari. Accese le luminarie nelle vie del centro, aperte le quasi 100 casette dei tradizionali mercatini di piazza Yenne, corso Vittorio e piazza Del Carmine, addobbate le vetrine, stasera, dalle 16,30, la maestria dei suonatori di launeddas inaugura un mese fitto di appuntamenti che l’Amministrazione comunale rivolge a grandi e piccoli, per condividere la magia delle festività di fine e principio d’anno.

Evento di punta la serata, o per meglio dire le serate secondo la collaudata formula del Capodanno diffuso, del 31 dicembre. Quattro palchi per quattro appuntamenti, generi musicali e spettacoli per tutti i gusti e tutte le età: Malika Ayane in piazza Yenne, Smash Hits al Bastione Santa Croce, The Longuettes in piazza Savoia, Zamu e i Janas a Pirri, al Parco dell’Ex Vetreria.

Ad aprire la presentazione del programma l’assessora Marzia Cilloccu. “È frutto del lavoro di squadra”, ha rimarcato la titolare delle Attività produttive e Turismo riferendosi alla sinergia fra l’Amministrazione cittadine e il mondo cultura e produttivo, rafforzata anche attraverso diversi bandi comunali, per “promuovere e valorizzare il territorio in chiave culturale, turistica e commerciale”.

Musica, canti, sfilate e laboratori animeranno quindi la città sino alle prime ore del 2018, andando da Castello a Sant'Elia, dal Parco della Musica a Pirri, passando per la Marina e il Centro commerciale naturale cittadino. In calendario c’è anche il concorso per la vetrina più bella, organizzato dalle associazioni di categoria e riservato ai commercianti che hanno contribuito alla realizzazione di luminarie e animazione.

Nel mese di dicembre sono inoltre previste aperture straordinarie dei Mercati Civici: l’8 dalle 7 alle 13, il 23 dalle 7 alle 19, la vigilia di Natale, il 24, dalle 7 alle 16, il 30 dalle 7 alle 19 e il 31 dalle 7 alle 16.