Cagliari, fiera d'arte allo spazio ArtaRuga

hOMe nasce nell'agosto del 2016, quando l'associazione Urban Center ha dato vita al progetto presso l'ex fabbrica OM, creando uno spazio di produzione condivisa nell'ex capannone industriale di viale Elmas. All'interno dello spazio tanti artisti e artigiani cagliaritani hanno potuto lavorare assieme alla produzione di opere d'arte, spinti dalla necessità di avere un luogo fisico di socializzazione e di scambio culturale in cui gli immaginari, le tecniche e i saperi potessero dialogare e mescolarsi, dando vita a nuovi oggetti di arte e design.



Urban Center porta avanti, fin dalla sua fondazione e fra le varie attività, idee e progetti per la promozione del talento giovanile, per la valorizzazione delle espressioni artistiche e per la creazione di reti ed ecosistemi collaborativi. hOMe è un progetto di sviluppo dei fenomeni artistici e artigianali contemporanei ed alla promozione di opere d'arte che, da ottobre 2017, ha trovato spazio anche presso una sala dedicata di ArtaRuga.



hOMe è oggi una rete di artisti ed artigiani che vive all'interno di una sala dedicata presso lo spazio ArtaRuga e presso l'ex fabbrica OM, che viene utilizzata per grandi produzioni artistiche. Artisti, creativi, artigiani e designer collaborano in uno spazio di scambio e contaminazioni tese alla creazione di idee, oggetti, opere e alla nascita di nuove sinergie professionali.



Dopo due anni di attività, decine di artisti coinvolti e più di 60 opere d'arte prodotte, hOMe si promuove all'interno di una fiera d'arte con i lavori degli artisti aderenti.



Gli artisti che aderiscono al progetto e dei quali si troveranno le opere alla "Fiera d'arte - Open hOMe" sono: Angelo Zedda; Barbara Picci; Daniele Gregorini; Francesco Cogoni; Giulia Atzeri; Laura Saddi; Luca Allegrini; Marco Pautasso; Matteo Freom Tauriello; MoMart72; Piercarlo Carella; Rossana Corti; Simona Loddo



Orari: da mercoledì 13 a venerdì 15: dalle 15.00 alle 22.00; sabato 16 e domenica 17: dalle 10.00 alle 22.00