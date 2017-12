Il festival delle radio universitarie fa tappa a Cagliari

Approda a Cagliari la dodicesima edizione del FRU, il Festival delle Radio Universitarie. Dal 10 al 12 maggio l'importante manifestazione nazionale arriverà nel capoluogo sardo e per tre giorni la radio universitaria sarà protagonista con incontri, musica, intrattenimento e contaminazioni con altri mezzi quali new media, televisione, radio e letteratura con la rappresentanza di ben trentatrè radio universitarie nazionali ed europee e oltre trecento studenti provenienti da altrettanti atenei nazionali e comunitari.

Il programma, ancora in fase di definizione, sarà ricco e articolato, e vedrà alternarsi nei quartieri Marina e Villanova di Cagliari autori, scrittori, DJ e personaggi radiofonici e della comunicazione di rilievo nel panorama nazionale.

L'edizione numero dodici, ospitata da Unica Radio (webradio degli studenti dell'Università di Cagliari), ruoterà interamente attorno al tema del viaggio e si focalizzerà sulla ricerca di nuovi linguaggi espressivi, sull'arricchimento delle proprie conoscenze, all'insegna della contaminazione fra tradizioni culturali diverse attraverso il linguaggio radiofonico.

L'hashtag di riferimento per la manifestazione è #fru18, mentre attraverso il sito in costante aggiornamento (www.fru18.it) sarà possibile scoprire e approfondire giorno dopo giorno gli ospiti, i partner e le integrazioni al programma che si preannuncia, come ogni anno, ricco e denso di personaggi, eventi esclusivi e partner attualmente in fase di definizione.

Il Fru è un evento nazionale giovanile di grande valore formativo per gli studenti in vista di un lavoro nel mondo della radiofonia. Sempre maggiormente giovani e giovanissimi si stanno avvicinando al mondo delle webradio e molti di loro cercano di trasformare la fervente passione in un lavoro futuro. Il Festival delle Radio Universitarie riveste, pertanto, un ruolo importante tra i giovani interessati ad approfondire il mondo della comunicazione radiofonica. Nelle undici passate edizioni (Padova, Catania, Salerno, Perugia, Cosenza, Pisa, Prato, Milano, Novara, Napoli e Verona), il FRU ha dato vita a un programma - aperto anche a tutti i cittadini - con occasioni di dibattito e momenti di approfondimento sul mezzo radiofonico, sulla musica, sulla comunicazione multimediale e sulle tematiche della comunicazione universitaria nel suo complesso, sia all'interno della comunità accademica, sia verso il territorio di appartenenza. L'evento è dedicato in primo luogo a riunire gli operatori dei media universitari del paese, e più in generale tutti i giovani, gli studenti, i professionisti del settore e i docenti interessati nel campo della comunicazione.