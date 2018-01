Attività culturali a Cagliari, i bandi dei contributi per il 2018

Contributi per attività culturali e di spettacolo: pubblicati i bandi per il 2018.







A partire dalle 9 del 15 gennaio sarà possibile presentare domanda, esclusivamente utilizzando la piattaforma on-line disponibile nella apposita sezione del sito www.comune.cagliari.it, per accedere ai tre bandi per ottenere contributi relativi ad attività culturali e di spettacolo per l'anno 2018.

I bandi riguardano i contributi per manifestazioni culturali e di spettacolo da inserire nel più generale evento Cagliaripaesaggio, per le manifestazioni con importi superiori a 2.000 euro e a quelle di modesta entità con importi fino a 2.000 euro.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti da ciascun bando, avranno tempo per presentare la loro candidatura fino alle 13,59 del 13 febbraio 2018, per quanto riguarda il bando legato a Cagliaripaesaggio, mentre il termine è per le 13,59 del 15 febbraio per il bando riguardante le manifestazioni con contributo richiesto oltre i 2.000,00 euro e per le 13,59 dell'8 febbraio per quelle di modesta entità. Non saranno ammesse, per ciascun bando, le domande pervenute dalle 14 in poi del giorno di scadenza previsto.