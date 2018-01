Alla Mem due workshop sulle nuove forme di volontariato sociale

Con la collaborazione dell'Assessorato alle Politiche Sociali e Salute del Comune di Cagliari e del Comitato Regionale ANPAS Sardegna, l'Associazione “Coda di Lupo” organizza un ciclo di workshop formativi rivolti a tutti i cittadini interessati a scoprire nuove forme di volontariato in ambito sociale.







L'iniziativa è nata nell'ambito del progetto “ViA! Volontari in Azione” finanziato dalla Fondazione con il Sud. Sarà la Mem – Mediateca del Mediterraneo in via Mameli ad ospitare i workshop del 10 e 17 gennaio che si terranno, sempre dalle 15 alle 18, rispettivamente nello Spazio Eventi del secondo piano e nello Spazio Eventi del primo piano.

Tra i principali contenuti dei moduli formativi:

la figura del volontario in ambito sociale: ruoli, responsabilità e ambiti di azione;

la relazione e l'interazione con gli utenti fragili;

la coppia cane-volontario;

elementi e tecniche di primo soccorso (Basic Life Support).

La partecipazione agli appuntamenti è gratuita e aperta a tutti, ma sarà necessario iscriversi entro l'8 gennaio compilando il form messo a disposizione al seguente link.