Ad Assemini atterra la befana

Il nuovo anno si apre con la visita della Befana. Anche nel 2018 la simpatica vecchina arriva ad Assemini che atterrerà per salutare tutti i bambini regalando loro tanti doni. Anche quest'anno in piazza Sant'Andrea atterrerà la Befana, e l'Associazione Sant'Andrea e l'Assessorato alla Cultura danno appuntamento – grandi e piccini – per sabato 6 gennaio dalle ore 15.00. Tantissimo divertimento per tutti: la serata verrà allietata con musica, giochi e animazione.