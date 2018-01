A Cagliari al via la XVII edizione di Le Salon de Musique

Organizzata dall'associazione culturale Suoni e Pause, la rassegna quest'anno ha per sottotitolo "Lettres sonores", espressione presa in prestito da Valery Afanassiev che nell'omonimo libro scritto nel 1986 riporta i contenuti delle cassette sonore ricevute dal suo miglior amico, residente a Mosca. Lettere registrate su nastro che fanno rivivere commenti sul passato, il presente e il futuro. Oggi nell'epoca della comunicazione istantanea e dei messaggi vocali su Whatsapp, le "lettres sonores" diventano il pretesto dal sapore un po' retro, e allo stesso tempo contemporaneo, per raccontare anche di altri paesi e di altri tempi.

E così, sino al 21 luglio, tra gli spazi del Teatro Massimo e quelli del Fondazione "Giuseppe Siotto", culture e paesi diversi saranno raccontanti nei 13 appuntamenti che vedranno protagonisti artisti della scena musicale e letteraria provenienti da Italia, Francia, Argentina e Armenia.

In "Il Quaderno", lo spettacolo che inaugura l'edizione 2018 di Le Salon, due generazioni si confrontano sulla preparazione di alcune pietanze che per un popolo in diaspora come quello armeno sono ancora oggi considerate alla stregua di un monumento all'identità e alla memoria collettive.

Nella serata, organizzata in collaborazione con l'associazione culturale "Luna Scarlatta", la voce recitante è quella di Marco Cavalcoli (è stato l'ispettore Michelotto nella serie "L'ispettore Coliandro" ed è componente del gruppo teatrale Fanny & Alexander di Ravenna), mentre le musiche originali sono di Irma Toudjian.

Dopo l'appuntamento del 20 gennaio, "Le Salon de Musique" ritorna il 16 febbraio, ancora nel Teatro Massimo, per un concerto che vedrà sul palco l'ensemble composto da sole donne "Trame sonore".

Informazioni: tel. 348 0362800. www.suoniepause.com Mail: info@suoniepause.com . Pagina Facebook: Suoni e Pause.

Nella foo Marco Cavalcoli © Marco Parollo