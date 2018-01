Nati per Leggere e Nati per la Musica in Sardegna 2018: pronta la guida bibliografica

L’attività è curata dal Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi e dalla Biblioteca Metropolitana Ragazzi che hanno coordinato un gruppo di lavoro formato da bibliotecari, pediatri, librai, musicisti ed esperti di letteratura per l’infanzia, per la realizzazione della guida bibliografica sotto forma di calendario.

Nati per leggere: nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Italiana Biblioteche, l’Associazione Culturale Pediatri ed il Centro per la Salute del Bambino, per invitare gli adulti a leggere ai bambini fin da quando hanno pochi mesi di vita, come gesto d’amore che rafforza il legame affettivo in un clima di protezione e di piacere favorendo lo sviluppo cognitivo e le capacità relazionali del bambino. Il calendario offre, pertanto, per ciascun mese dell’anno, suggerimenti di lettura per bambini da 0 a 6 anni e un libro per adulti.

Nati per la musica: nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Pediatri e il Centro per la salute del Bambino sulla scia del progetto Nati per leggere e si propone di sostenere – con il coinvolgimento di pediatri, genitori, ostetriche, personale che opera in consultori, asili, scuole e biblioteche - attività che mirino ad accostare precocemente il bambino al mondo dei suoni e alla musica.

