70° Anniversario della Costituzione: a Cagliari incontri e mostra

Gli incontri accompagnano la Carta Costituzionale nelle dodici città italiane che ne ospitano la mostra itinerante.

Presso l’Ex Manifattura Tabacchi, si confronteranno Roberto Bin, professore di Diritto costituzionale all’Università di Cagliari e Luciano Marrocu, professore di Storia contemporanea all’Università di Cagliari,

Il confronto sarà incentrato sul tema “Autonomia e decentramento”, in riferimento al quinto articolo della Costituzione. A ciascuna delle città sono associati, infatti, uno dei principi fondamentali e il tema cardine ad esso ispirato. Lo scopo è quello di promuovere occasioni di dialogo utili a guidare studenti e cittadini nella comprensione del valore storico e culturale della Carta Costituzionale. In apertura dell’incontro sarà proiettato un filmato realizzato da Rai 3 per i “Dialoghi sulla Costituzione”.

Nell’anno delle celebrazioni per il 70° Anniversario della Costituzione Italiana, questo progetto vuole tracciare un percorso simbolico tra la nascita della Repubblica e i nostri giorni, creando uno spazio rappresentativo e aperto alla cittadinanza.

Il “Il Viaggio della Costituzione”, dopo Cagliari, ad Aosta, Roma, Venezia, Firenze, Trieste, Assisi e Reggio Emilia.